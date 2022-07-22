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ФСБ установила финансирующего террористов россиянина

ФСБ задержала жителя Казани по подозрению в финансировании запрещенного в РФ ИГ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ выявили в Казани местного жителя, финансирующего деятельность запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщили «Интерфаксу» в республиканском управлении ведомства.

Как установили спецслужбы, 51-летний мужчина содействовал террористам. Он задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.

В результате проведенных обысков по местам проживания подозреваемого в Казани и Ульяновске силовики изъяли литературу экстремистского содержания, банковские карты, электронные носители информации и средства связи.

Верховный суд России 29 декабря 2014 года признал террористической деятельность ИГ в России и запретил ее.

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Любовь Ширижик
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