Тяжелобольного бывшего замглавы ФСИН отказались освободить из СИЗО

«Ъ»: суд оставил под арестом страдающего тяжелым заболеванием экс-замглавы ФСИН Коршунова

В Крыму суд, рассматривающий третье уголовное дело в отношении бывшего замглавы ФСИН Олега Коршунова, обвиняемого в хищениях при строительстве СИЗО в Симферополе, оставил его в изоляторе. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Еще в 2021 году врачи диагностировали у Коршунова тяжелое заболевание, которое входит в список утвержденных правительством болезней, с которыми нельзя находиться под арестом. Комиссия ФСИН смертельно опасное заболевание подтвердила, однако суды до сих пор отказывали защите в ходатайствах об освобождении его из СИЗО.

При этом судья решил отпустить из заключения под домашний арест другого фигуранта дела — предпринимателя Андрея Угланова. Третий обвиняемый по делу — экс-руководитель строительного управления Валерий Каклюгин — уже находится под домашним арестом.

Коршунов был осужден по первому делу в 2019 году на семь лет заключения. Его признали виновным в хищении 260 миллионов рублей при производстве обуви для ФСИН. В 2020 году он получил еще один срок — девять лет за махинации при закупках горюче-смазочных материалов для нужд ФСИН. По третьему делу его обвиняют в хищении 94,5 миллиона рублей, выделенных на новое СИЗО в Крыму.