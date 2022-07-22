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Дом известного актера продадут в США

Бывший дом актера Джерри Льюиса в Лас-Вегасе выставили на продажу за $2,7 млн

Фото: Mike Bounce / NYP

Бывший дом актера Джерри Льюиса выставили на продажу. Особняк в США, где жил известный комик, можно приобрести за 2,7 миллиона долларов, сообщает New York Post.

Дом 1964 года постройки находится в Лас-Вегасе. Он принадлежал семье Льюиса в течение 35 лет, а после смерти актера в 2017 году его вдова Сэнди продала объект за 1,2 миллиона долларов. Нынешний собственник произвел реновацию, сохранив некоторые оригинальные детали интерьера, в том числе хрустальную люстру в гостиной и камин из окаменелого дерева.

В особняке площадью 743 квадратных метра имеется пять спален и пять ванных, отдельная комната для гостей с собственным санузлом, гостиная, столовая, кухня и бар. Оформленный в бежевых тонах интерьер отличается просторными помещениями и большим количеством деревянных элементов. Снаружи находятся терраса, зона барбекю, двухместный гараж и бассейн.

В марте в Лас-Вегасе выставили на продажу дом, который в прошлом арендовал певец Майкл Джексон. Объект оценили в 9,5 миллиона долларов. Внутри особняка в 2,4 тысячи квадратных метров есть бальный зал, а на участке снаружи — теннисный корт и спа-зона.

Александра Качан
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