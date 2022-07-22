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Севшему за руль пьяным россиянину дали восемь лет за смерть знакомой в ДТП

Севшему за руль пьяным россиянину дали восемь лет за ДТП, в котором погибла его знакомая

Фото: Пресс-служба ФСБ РФ / РИА Новости

Россиянину, который сел пьяным за руль чужой машины, дали восемь лет колонии за ДТП: в столкновении погибла его знакомая, она находилась на пассажирском сиденье. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 22 июля, сообщили в Следственном комитете России (СКР) по республике Марий Эл.

По данным ведомства, 35-летний мужчина работал в автосервисе. Весной 2022 года он чистил салон дорогого авто стоимостью около 2,5 миллиона рублей. Мужчина был нетрезв и не имел водительских прав, но решил покататься по городу со своей 17-летней знакомой. В какой-то момент он потерял управление, так как ощутимо превысил допустимую скорость движения: авто сперва наехало на бордюрный камень, а затем врезалось в опору линии электропередач. Пассажирка погибла.

По уголовному делу были проведены две судебно-медицинские, генетическая, дактилоскопическая, оценочная и автотехническая экспертизы, допрошены свидетели. Приняв их во внимание, суд дал фигуранту восемь лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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Леонид Микуляк
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