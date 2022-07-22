Экономист объяснил планы ЦБ продлить валютные ограничения

Экономист Абрамов объяснил планы ЦБ продлить валютные ограничения дефицитом наличных

Центральный банк (ЦБ) продлит ограничения на выдачу валюты физическим лицам из-за проблем с наличными. Так планы российского регулятора в беседе с «Лентой.ру» объяснил кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при президенте РФ Александр Абрамов.

«Это ограничение надолго. Его нельзя снять, потому что из-за санкций наличные доллары и евро в Россию не поступают. Какие-то обходные пути есть, но сложно будет обеспечить население наличной валютой, если люди решат забирать деньги из банков с валютных вкладов. Это основная проблема, которая здесь возникает», — сказал он.

Думаю, это скоро не разрешится. Они все время будут продлевать эти ограничения Александр Абрамов кандидат экономических наук

По мнению экономиста, курс доллара и евро из-за действующих мер Банка России будет низким. Это связано с тем, что спрос на валюту резко упал.

«Поскольку сами по себе операции по конвертации доллара затруднены из-за санкций, и наличных мало, влияние на курс будет очень ограниченное. Если бы такая возможность была, появление наличной валюты серьезным образом позволило бы укрепить курс доллара», — объяснил Абрамов.

Вполне вероятно, что ограничения сохранятся в том же виде. Это означает, что ситуация остается стабильной, отметил экономист.

То, что ограничения сохранятся в действующем виде, признак того, что ситуация как минимум не ухудшается Александр Абрамов кандидат экономических наук

«Ограничения в таком виде, как сейчас, свидетельствуют о том, что в банках никаких проблем не возникает. Человек может получить десять тысяч долларов при закрытии своего вклада, это означает, что эти деньги в банках есть. Любые ужесточения этих мер говорили бы о том, что в банках есть какие-то проблемы при выполнении даже этих обязательств по этим 10 тысячам долларов», — заключил специалист.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что действующие до 9 сентября валютные ограничения будут продлены. «К сожалению, у нас нет оснований ожидать, что ситуация с поступлением наличной иностранной валюты изменится к лучшему в ближайшем будущем, решения недружественных стран о запрете ввоза в Россию наличной валюты остаются в силе», — объяснила председатель регулятора.

9 марта Банк России ограничил оборот наличной валюты из-за антироссийских санкций. ЦБ также запретил снимать c валютных счетов и вкладов более 10 тысяч долларов. Если сумма на счету выше, то оставшуюся часть клиент может получить в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

С 18 апреля ограничения ослабили, и банкам разрешили продавать населению валюту, поступившую после 9 апреля.