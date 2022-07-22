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«Одноклассники» расширили возможности оплаты

«Одноклассники» запустили оплату по QR-коду с помощью Системы быстрых платежей

Изображение: пресс-служба «Одноклассники»

Российская социальная сеть «Одноклассники» (ОК) расширила возможности оплаты. Пользователям онлайн-платформы стал доступен еще один удобный и безопасный способ покупки виртуальной внутренней валюты ОКи — с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Об этом стало известно из пресс-релиза, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Десятки миллионов человек, которые ежедневно пользуются сервисами «Одноклассников», теперь смогут приобретать ОКи по QR-коду. Внутренняя виртуальная валюта нужна, чтобы пользоваться платными сервисами, к примеру, отправить виртуальный подарок, подключить дополнительные услуги в соцсети, также их можно тратить в приложениях и играх для получения бонусов.

Чтобы воспользоваться новой опцией, достаточно зайти на свою страницу, перейти в раздел «Пополнение счета» и выбрать способ оплаты с помощью СБП. После этого система сформирует QR-код. Если страница была открыла в десктопной версии соцсети, QR-код необходимо отсканировать с помощью камеры телефона или планшета, если в мобильной версии — следует нажать кнопку перехода к оплате, которая перенаправит в приложение банка.

Новая возможность оплаты позволит пользователям ОК безопасно и удобно, не выходя из соцсети, приобретать ОКи. При этом при оплате с помощью СБП не надо вводить данные своих банковских карт, данные пользователей не передаются третьим лицам, а платежи проходят мгновенно. Возможность оплаты с помощью QR-кода доступна для владельцев iOS и Android через мобильный браузер, а также в десктопной версии «Одноклассников».

Ранее сообщалось, что соцсеть «Одноклассники» обновила популярный сервис исчезающих фото и видео «Моменты». В частности, пользователям подарили возможность прикреплять кнопку со ссылкой на любые сайты и блоги в публикациях «Моментов».

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Варвара Кошечкина
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