Зеленский возложил ответственность за выполнение соглашения по зерну на ООН

Зеленский заявил, что за выполнение соглашения по зерну теперь ответственна ООН

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что теперь за выполнением достигнутого соглашения по зерну должна следить ООН, таким образом возложив на нее ответственность за соблюдение «продовольственной сделки».

«Важно, что в территориальных водах Украины все будет контролироваться именно нашим государством. Мы доверяем ООН, теперь это их ответственность — и наших международных партнеров — гарантировать соблюдение договоренностей», — отметил глава государства в своем видеообращении.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев рассказал, что соглашение России, Украины, Турции и Организации Объединенных Наций (ООН) по вывозу украинского зерна из черноморских портов имеет лишь символическое значение.