В Госдуме объяснили значение «продовольственной сделки»

Депутат Арефьев назвал «продовольственную сделку» по украинскому зерну малозначительной

Соглашение России, Украины, Турции и Организации Объединенных Наций (ООН) по вывозу украинского зерна из черноморских портов имеет лишь символическое значение. Так о продовольственной сделке в беседе с «Лентой.ру» высказался первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

Соглашение, заключенное в Стамбуле, будет действовать в течение 120 дней с возможностью продления. Согласно документу, суда будут досматривать как на входе, так и на выходе из Черного моря. Значение такой сделки весьма мало, объяснил парламентарий.

«Хлеб должен вывозиться с той территории, которая уже Украине сегодня не принадлежит. Россия должна сказать свое слово, что она не будет препятствовать вывозу хлеба через эти морские порты, а Украина должна взять на себя обязательство по разминированию минных полей и сообщить, сколько хлеба она вывезет. А Турция — это просто свидетель, который подтвердит решение обеих сторон», — сказал он.

По мнению парламентария, Украине не стоит вообще заниматься продажей зерна в условиях конфликта. Киев должен в первую очередь обеспечить продовольствием своих граждан, а потом зарабатывать на экспорте, уверен Николай Арефьев.

«Цена на хлеб не настолько велика, как цена на нефть. Баснословных выгод от этого не будет. Речь идет о небольшом количестве зерна. Я понимаю, что на Украине произошло снижение объемов сельскохозяйственного производства из-за известных военных действий. Но это не такой большой довесок к бюджету, как падение объемов производства промышленности. Частично Украина решит вопрос с финансированием, но далеко не полностью. Кризис в экономике довольно значительный, и продажа только хлеба не удовлетворит весь денежный спрос Украины», — заключил депутат.

По данным издания «Страна.ua», контроль портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» остается за Киевом. В них будут находиться лишь те суда, которые «смогут обеспечивать экспорт зерна и связанных с ним пищевых продуктов и удобрений».

Все торговые суда будут проверяться в определяемых Турцией гаванях, сообщил источник РИА Новости в ООН. Их будут досматривать на предмет наличия несанкционированных грузов и персонала.

