Суда по «продуктовой сделке» проверят в определяемых Турцией гаванях

В ООН заявили, что гавани для проверки судов по «продуктовой сделке» определит Турция

Все торговые суда в рамках соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна будут проверяться в определяемых Турцией гаванях. Об этом заявил РИА Новости источник в ООН.

«Все торговые суда, которые принимают участие в "продуктовой сделке", должны проходить проверку командой инспекторов в гаванях, определяемых Турцией, для прохода и выхода из турецкого пролива», — рассказал он.

Ранее стало известно, что идущие на Украину и обратно корабли будут досматривать инспекторы на предмет наличия несанкционированных грузов и персонала. Детали процедуры вывоза украинского зерна раскрыл источник в ООН. Инспекционные группы в Турции будут состоять из представителей Москвы, Анкары, Киева и ООН.

Представители России, Украины Турции и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море 22 июля во время церемонии в Стамбуле. Глава Минобороны России Сергей Шойгу подписал договор с Турцией и ООН отдельно, позже на подписание вышел министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. На мероприятии также присутствовали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.