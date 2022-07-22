Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Суда по «продуктовой сделке» проверят в определяемых Турцией гаванях

В ООН заявили, что гавани для проверки судов по «продуктовой сделке» определит Турция

Фото: Jim Young / Reuters

Все торговые суда в рамках соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна будут проверяться в определяемых Турцией гаванях. Об этом заявил РИА Новости источник в ООН.

«Все торговые суда, которые принимают участие в "продуктовой сделке", должны проходить проверку командой инспекторов в гаванях, определяемых Турцией, для прохода и выхода из турецкого пролива», — рассказал он.

Ранее стало известно, что идущие на Украину и обратно корабли будут досматривать инспекторы на предмет наличия несанкционированных грузов и персонала. Детали процедуры вывоза украинского зерна раскрыл источник в ООН. Инспекционные группы в Турции будут состоять из представителей Москвы, Анкары, Киева и ООН.

Представители России, Украины Турции и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море 22 июля во время церемонии в Стамбуле. Глава Минобороны России Сергей Шойгу подписал договор с Турцией и ООН отдельно, позже на подписание вышел министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. На мероприятии также присутствовали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна
Звезда «Кривого зеркала» объяснил любовь к «деревенскому» стилю в интерьере
Красный Крест назвал сделку по украинскому зерну спасением для людей всего мира
В клубе РПЛ рассказали о неподъемных финансовых запросах Дзюбы
Перечислены способы ускорить рост волос
Искавший мультфильм из детства иностранец узнал о его советском происхождении
Психолог объяснила механизмы работы карт Таро и астрологических прогнозов
В Запорожской области сообщили о массированном обстреле со стороны ВСУ
В Госдуме объяснили значение «продовольственной сделки»
МИД Греции возмутился угрозами санкций от Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.