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Лавров прокомментировал подписание соглашения о вывозе зерна с Украины

Глава МИД России Лавров высоко оценил роль России в соглашении о вывозе зерна с Украины

Фото: Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал подписание соглашения о вывозе зерна с Украины, состоявшееся 22 июля в Стамбуле, и высоко оценил роль российской стороны в урегулировании. Цитата опубликована на сайте МИД.

«В итоге удалось — именно стараниями российской делегации — сохранить комплексный, деполитизированный характер "пакетной" договоренности, тем самым обеспечив максимально возможное движение навстречу развивающимся странам-импортерам продовольствия», — говорится в заявлении министра.

Он добавил, что Москва будет и дальше верна своим обязательствам в этой сфере, и обвинил США и их союзников в использовании продовольствия «в интересах геополитических авантюр».

Представители России, Украины Турции и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море 22 июля во время церемонии в Стамбуле. Глава Минобороны России Сергей Шойгу подписал договор с Турцией и ООН отдельно, позже на подписание вышел министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. На мероприятии также присутствовали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Виктория Кондратьева
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