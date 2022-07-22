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Шойгу заявил об ответственности Киева за безопасность в водах Украины

Шойгу заявил, что Киев должен обеспечить противоминную безопасность в водах Украины

Фото: Globallookpress.com

Киев должен обеспечить безопасность, в том числе противоминную, в территориальных водах Украины. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу после подписания в Стамбуле документов, нацеленных на решение проблем поставок продовольствия на мировые рынки, передает РИА Новости.

Глава Минобороны выразил надежду, что ответственное выполнение прописанных в соглашениях мер поможет в решении задач мировой продовольственной безопасности.

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Константин Лысяков
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