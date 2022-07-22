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На российского депутата составили протокол после слов о российских военных

Адвокат: на депутата из Новосибирска Пирогову составили протокол о дискредитации ВС России

Фото: pixabay.com

Протокол об административном правонарушении по статье о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России составили на депутата горсовета Новосибирска Хельгу Пирогову, ранее высказавшейся о погибших российских военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Егора Солунина.

«Не задержана, составлен протокол об административном правонарушении, статья 20.3.3. Хельга едет домой спать», — сказал защитник.

Ранее председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заинтересовался заявлениями депутата совета депутатов города Новосибирска Хельги Пироговой о погибших российских военнослужащих. Он поручил организовать процессуальную проверку, изучить все доводы в рамках процессуальной проверки и доложить о результатах.

По информации СМИ, Пирогова в соцсетях высказалась о погибших в ходе спецоперации российских военнослужащих. Позднее она удалила пост, объяснив, что ее слова были вырваны из контекста. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников охарактеризовал публикацию Пироговой как «абсолютно циничную выходку».

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Марина Совина
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