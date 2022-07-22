В Польше возмутились потерей российских денег

BI: жители польского Бранево возмутились потерей российских денег из-за закрытия границы

Жители польского города Бранево возмутились потерей прибыли из-за закрытия границы с Россией. Об этом говорится в материале Balkan Insight.

Издание уточняет, что приграничный город играл важную роль в транзите российского угля, но его значимость резко упала после введения Польшей эмбарго в отношении России.

По словам главы грузового терминала Polfrost Дариуша Левко, в истории компании были спады, но «никогда не было так плохо». На фоне украинского кризиса сотрудникам сократили зарплату на 30 процентов.

«Терминалы, разгружающие российский уголь, давали стабильные, хорошо оплачиваемые рабочие места. Россияне ездили за покупками в Бранево, а поляки ездили в Калининград за дешевым бензином», — указал Левко.

Наибольшее возмущение в беседе с газетой выразили местные предприниматели. «Россияне тратили столько денег, что уму непостижимо. Были товары, были покупатели», — отметил один из собеседников издания.

Ранее жители Кипра пожаловались на потерю денег из-за сокращения потока туристов из России после присоединения к западным санкциям. По информации автора материала для журнала L'Espresso, именно россияне не жалели средств на отдыхе и инвестировали в долгосрочные проекты на острове. «"Как же мы будем без русских?", — вопрос, который гуляет по базарам», — пишет журналист.