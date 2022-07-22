Россиянин получил доступ к переписке замглавы Минэнерго Сниккарса

РЕН ТВ: мошенники получили доступ к переписке замглавы Минэнерго России Павла Сниккарса

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту неправомерного получения доступа к переписке в Telegram заместителя министра энергетики России Павла Сниккарса. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Мошенники использовали поддельные документы для получения в московском салоне сотовой связи сим-карты с мобильным номером чиновника. После чего они вошли в профиль замглавы Минэнерго в мессенджере, скопировали личную и служебную информацию из его переписок, уточняет Telegram-канал Mash.

Силовики установили одного из злоумышленников — им оказался 24-летний уроженец Белгородской области. Ему вменяются две статьи: неправомерный доступ к компьютерной информации и нарушение тайны переписки.

В настоящее время следователи выясняют личности его сообщников.