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Россиянин получил доступ к переписке замглавы Минэнерго Сниккарса

РЕН ТВ: мошенники получили доступ к переписке замглавы Минэнерго России Павла Сниккарса
Павел Сниккарс

Павел Сниккарс. Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту неправомерного получения доступа к переписке в Telegram заместителя министра энергетики России Павла Сниккарса. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Мошенники использовали поддельные документы для получения в московском салоне сотовой связи сим-карты с мобильным номером чиновника. После чего они вошли в профиль замглавы Минэнерго в мессенджере, скопировали личную и служебную информацию из его переписок, уточняет Telegram-канал Mash.

Силовики установили одного из злоумышленников — им оказался 24-летний уроженец Белгородской области. Ему вменяются две статьи: неправомерный доступ к компьютерной информации и нарушение тайны переписки.

В настоящее время следователи выясняют личности его сообщников.

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Любовь Ширижик
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