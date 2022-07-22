Мужчина поймал выпавшего из окна пятого этажа ребенка

SCMP: житель китайского города Тунсян поймал упавшую с пятого этажа девочку

Житель китайского города Тунсян, провинция Чжэцзян, поймал двухлетнюю девочку, которая выпала из окна. Об этом сообщает SCMP.

31-летний Шэнь Дун парковал автомобиль на улице и услышал громкий звук удара. Оказалось, что двухлетняя девочка выпала из окна пятого этажа и приземлилась на стальную крышу террасы на первом этаже жилого комплекса. Китаец начал звонить спасателям и вместе с коллегой бросился на помощь ребенку.

Упав, девочка начала шевелиться и соскользнула с края террасы. Мужчина бросил телефон и поймал ее, прежде чем она приземлилась на бетон. В результате падения у девочки повреждены ноги и легкие, но ее состояние оценивается как стабильное.

«Если честно, я не помню деталей. Я не могу вспомнить, болели ли у меня руки в этот момент. Это был просто инстинкт — поймать ее. Мне повезло, что я поймал ее вовремя. В противном случае, я бы чувствовал себя ужасно», — рассказал Шэнь Дун. Он пояснил, что девочка выжила, так как стальное покрытие на крыше террасы смягчило удар.

Запись широко распространилась в соцсетях и тронула миллионы пользователей. «Он супергерой, храбро действовал в критический момент. Надеюсь, получит мобильный телефон в качестве награды, потому что старый, по всей видимости, разбился», — отметил один из пользователей.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Инин, Синьцзян-Уйгурский автономный район, мужчина спас ребенка, упавшего с пятого этажа. Ребенок упал на мужчину и сбил его с ног.