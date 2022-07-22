Турбина для «Северного потока» застряла при перевозке в Россию

Reuters: турбина для «Северного потока» застряла при транзите в Германии из-за России

Турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии, сроки доставки в Россию пока не ясны, пишет Reuters со ссылкой на источники. В качестве причины задержки называют отсутствие разрешения от России.

Доставка оборудования «Газрому» может занять дни или даже недели, заявили собеседники издания. По их словам, Москва до сих пор не предоставила документы, необходимые для ввоза турбины в Россию. Кроме того, Германии до сих пор неизвестно, куда нужно доставить турбину и через какой таможенный пост.

Reuters также процитировало недавние слова министра экономики Германии Роберта Хабека о том, что источником проблем с доставкой теперь является Россия.

Иногда создается впечатление, что Россия больше не хочет забирать ее (турбину — прим. «Ленты.ру») обратно. Это означает, что наличие технических проблем является лишь предлогом и на самом деле здесь имеет место политическая подоплека, что противоречит статусу России как гаранта энергетической безопасности Европы Роберт Хабек министр экономики Германии

Вместе с тем Хабек напомнил, что правительство Германии находится в тесном контакте с компанией Siemens Energy, которая ремонтировала турбину, и намерена сообщить о прибытии оборудования в Россию и его передаче «Газпрому».

Путь турбины

«Северный поток» с 11 июля был остановлен из-за плановых работ, прокачка восстановилась утром 21 июля. Из-за отсутствия турбины для газопровода объемы поставок сокращены и составляют примерно 40 процентов от максимума — такие же показатели фиксировались и до начала техобслуживания.

По данным СМИ, из Канады, где турбина находилась на ремонте, ее отправили 17 июля. Тогда ожидалось, что она прибудет в Россию ориентировочно 24 июля, еще три-четыре дня займут пусконаладочные работы.

Хабек подтвердил, что турбина прибыла в Германию еще в начале недели. При этом дату ее возвращения в Россию он не назвал, пояснив, что о передаче оборудования «Газпрому» будет сообщено по факту.

«Северный поток-2»

Президент России по итогам визита в Иран предложил запустить «Северный поток-2», чтобы разрешить энергетический кризис в Европе. Путин напомнил, что маршрут «Северный поток-2» является готовым и призвал его запустить для роста поставок газа в Европу.

Что касается газа, то у нас существует еще один готовый маршрут. Это «Северный поток-2». Его можно запустить. Его же не запускают! Но и здесь есть проблемы Владимир Путин президент России

Глава государства рассказал, что полтора-два месяца назад он обсуждал с канцлером ФРГ Олафом Шольцем ситуацию с газопроводом. Однако, по его словам, Шольц ответил, что есть вопросы «поважнее» и на данный момент заниматься этим «не к месту». В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что магистраль не сертифицирована и запустить ее нельзя

Перезимуем

На фоне событий, связанных с сокращением поставок газа, Евросоюз решил провести зиму без российских энергоносителей. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что ближайшие одну или две зимы ЕС должен быть готов провести без газа из РФ. По его словам, такое решение подразумевает ряд первоочередных мер. Страны ЕС могут продлить работу своих АЭС и угольных станций.

Еврокомиссия, в свою очередь, предложила цель по сокращению потребления газа вплоть до следующей весны на 15 процентов.

Все потребители, органы власти, частные домохозяйства, владельцы зданий, поставщики электроэнергии и промышленность могут и должны принять меры по экономии газа. Страны должны обновить свои планы на случай чрезвычайной ситуации к концу сентября, чтобы показать, как именно они планируют достичь целей по сокращению потребления. Еврокомиссия

Согласно заявлению организации, потребление топлива во всех странах будет снижено с 1 августа по 31 марта. ЕК также может получить возможность после консультации с государствами объявить состояние «общей готовности», обязав их сократить расходование газа. Кроме того, каждые два месяца страны должны будут отчитываться комиссии о прогрессе.

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