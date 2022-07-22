В Конгрессе прошли слушания об участии Трампа в штурме Капитолия

Спецкомитет Конгресса США не смог доказать прямую причастность Трампа к штурму Капитолия

Спецкомитет по расследованию палаты представителей Конгресса, который выясняет обстоятельства штурма Капитолия 6 января 2021 года, не смог однозначно доказать прямую причастность к этому экс-президента США Дональда Трампа. Дата заключительных слушаний и публикации отчета с доказательствами была сдвинута на сентябрь. О прошедших слушаниях сообщает Bloomberg.

Часть доказательств, которые предоставил комитет на слушании 21 июля, показала, что фотографу Белого дома не рекомендовали снимать Трампа во время штурма Капитолия. Комитет также отметил, что 6 января в журналах звонков и действий президента за вторую половину дня практически не было никаких записей.

Комитет подтвердил, что Трамп не связывался с представителями военных и силовых структур, чтобы попытаться отвадить их от участия в разгоне массовых беспорядков.

Члены комитета пытались доказать, что бездействие Трампа в день беспорядков выходило за рамки простого неисполнения служебных обязанностей и было частью усилий по отмене результатов президентских выборов в ноябре 2020 года. Представитель комитета Элейн Лурия назвала это «последним действием в попытке узурпировать волю народа», указывая на отказ Трампа признать результаты выборов в обращении к Конгрессу 6 января.

Руководство комитета признало, что им предстоит еще много работы, и поэтому перенесло дату заключительного заседания. Вице-председатель Лиз Чейни отметила, что для проведения дальнейших бесед со свидетелями штурма были выданы новые повестки. «У нас есть гораздо больше доказательств, которыми мы можем поделиться с американским народом, и еще больше нужно собрать», — заявила она.

Ранее Трамп заявил, что члены спецкомитета Конгресса не позволяют ему баллотироваться на следующих выборах главы государства в 2024 году. «Это просто попытка помешать человеку, который лидирует с большим отрывом во всех опросах как от республиканцев, так и от демократов, вновь баллотироваться на пост президента», — обвинил экс-президент конгрессменов в опубликованном 12-страничном заявлении.

Штурм здания Капитолия состоялся 6 января 2021 года в ходе митинга сторонников Трампа, не признавших итоги голосования. Протесты привели к масштабным столкновениям с полицией. Нападению подверглись 140 сотрудников полиции. Пять человек погибли.