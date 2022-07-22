Российские полицейские получили сроки за вымогательство денег у контрабандиста

В Москве экс-полицейским дали до 7,5 года за вымогательство 100 тыс. евро у контрабандиста

Черемушкинский суд Москвы приговорил двух бывших полицейских и их друга к срокам от пяти до семи с половиной лет лишения свободы за вымогательство 100 тысяч евро у контрабандиста. Об этом сообщает «МК».

Экс-начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального управления МВД «Власиха» Роман Устинкин, бывшая замначальника отдела собственной безопасности управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу Нина Малько и их знакомый Дмитрий Шелестюк признаны виновными в посредничестве в передаче взятки.

По версии следствия, они вымогали деньги у мужчины, задержанного таможенниками в российском аэропорту Внуково за контрабанду 300 тысяч евро. Полицейские обещали за треть изъятой суммы помочь избежать уголовной ответственности. Они утверждали, что 100 тысяч евро передадут вышестоящему начальству.

В итоге сотрудники таможни вернули мужчине евро, а он сообщил о факте коррупции в ФСБ.