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В Белгородском зоопарке впервые родились волчата

В Белгородском зоопарке впервые появились на свет волчата

Фото: страница «Белгородский зоопарк» во «ВКонтакте»

В Белгородском зоопарке на свет впервые появились волчата. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу зоосада.

Детеныши родились у пары канадских волков Майи и Клайда. Всего в помете четыре волчонка — две самки и два самца.

«Это первый случай рождения волчат в Белгородском зоопарке. Во время родов неопытная волчица Майя повредила первенцу лапку, его пришлось выкармливать киперам, поэтому он стал совсем ручным», — рассказали в учреждении.

Там добавили, что скоро волчатам исполнится три месяца, и они уже начинают интересоваться твердой пищей.

Отец малышей пока не проявляет к ним никакой агрессии, однако в будущем, когда волчата подрастут, самцов отправят в другие зоопарки. По словам специалистов, это связано с тем, что в стае должен быть только один вожак.

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Варвара Кошечкина
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