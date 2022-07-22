Оценено влияние решения ЦБ на интерес россиян к готовым квартирам

Риелтор Дымова: снижение ключевой ставки ЦБ приведет к оживлению спроса на «вторичку»

Снижение ключевой ставки Центробанка (ЦБ) до 8 процентов годовых приведет к оживлению спроса на готовое жилье. Так оценили влияние решения финансового регулятора на интерес россиян к вторичному рынку недвижимости опрошенные РИА Новости риелторы.

Директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова считает снижение ключевой ставки позитивным сигналом для рынка жилья. Эксперт отметила, что ежемесячные платежи по ипотеке уменьшатся и перестанут быть заградительными, как при двузначном показателе с конца февраля по середину июня 2022 года.

Управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка не исключает, что скоро банковские ставки преодолеют психологическую отметку в 10 процентов и будут колебаться на уровне 9-9,8 процента. Согласно прогнозу управляющего партнера Dombook Ирины Доброхотовой, эффект от нового решения ЦБ будет заметен уже в августе за счет реализации отложенного спроса, однако ажиотажа на вторичном рынке ожидать не стоит из-за слабых начала и середины лета.

«По итогам года, конечно, цены покажут рост. Однако конкретно в ближайшие два месяца дорожать будут только ликвидные и адекватно оцененные объекты. Сейчас еще нет ситуации "рынка продавца", и скупать все подряд в нынешней ситуации не будут», — пояснила эксперт.