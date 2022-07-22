В Германии назвали главные заблуждения Запада о России

Обозреватель Die Welt Шустер назвал ошибкой Запада мнение о возможности изолировать Россию

Главные заблуждения стран Запада о России можно свести к трем пунктам: убеждение, будто ее можно изолировать, мнение об эффективности санкций и о мнимой эффективности украинской армии. Такие заблуждения назвал обозреватель немецкого издания Die Welt Жак Шустер.

«Проводить серьезную внешнюю политику значит смотреть в лицо реальности: Украине не сломить превосходящую десятикратно российскую армию. [Президент России Владимир] Путин не изолирован от других представителей международного сообщества. А западные санкции его не останавливают», — написал колумнист.

Шустер также обратил внимание на обратный эффект экономических рестрикций, введенных Западом против России, и заявил, что ее доходы от продажи нефти и газа только увеличиваются.

Вместо того чтобы пытаться изолировать Москву, Европе и США следует восстановить с ней связи и пытаться найти компромисс, считает обозреватель. В заключение он призвал Вашингтон к участию в переговорах Москвы и Киева.