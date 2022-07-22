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Мужчина одновременно заболел оспой обезьян и COVID-19

KNTV: Митчо Томпсон из США заболел оспой обезьян и COVID-19 одновременно

Фото: Lukas Barth / Reuters

Житель США сначала получил положительный результат теста на COVID-19, а потом узнал, что болен оспой обезьян. Об этом сообщает KNTV.

Митчо Томпсон из города Себастопол, штат Калифорния, рассказал, что получил положительный тест на COVID-19 в конце июня. Через некоторое время после этого он заметил, что на теле стали появляться красные пятна. «Доктор не сомневался, что у меня оспа обезьян, что я заразился одновременно и тем, и другим», — рассказал Томпсон. Он добавил, что чувствовал себя ужасно с двумя болезнями. В какой-то момент американец не мог не только подняться с постели, но даже сделать глоток воды.

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Доктор Дин Уинслоу из Стэнфордского университета заявил, что человек вполне может заразиться обеими инфекциями одновременно. «Это не исключено, конечно, но нужно быть просто невероятно невезучим. Это очень разные вирусы», — сказал специалист.

Ранее сообщалось, что язык жительницы США стал желтым и «волосатым» из-за редкого заболевания. Как оказалась, у нее синдром горящего рта.

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Никита Савин
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