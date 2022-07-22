Мужчина одновременно заболел оспой обезьян и COVID-19

KNTV: Митчо Томпсон из США заболел оспой обезьян и COVID-19 одновременно

Житель США сначала получил положительный результат теста на COVID-19, а потом узнал, что болен оспой обезьян. Об этом сообщает KNTV.

Митчо Томпсон из города Себастопол, штат Калифорния, рассказал, что получил положительный тест на COVID-19 в конце июня. Через некоторое время после этого он заметил, что на теле стали появляться красные пятна. «Доктор не сомневался, что у меня оспа обезьян, что я заразился одновременно и тем, и другим», — рассказал Томпсон. Он добавил, что чувствовал себя ужасно с двумя болезнями. В какой-то момент американец не мог не только подняться с постели, но даже сделать глоток воды.

Доктор Дин Уинслоу из Стэнфордского университета заявил, что человек вполне может заразиться обеими инфекциями одновременно. «Это не исключено, конечно, но нужно быть просто невероятно невезучим. Это очень разные вирусы», — сказал специалист.

Ранее сообщалось, что язык жительницы США стал желтым и «волосатым» из-за редкого заболевания. Как оказалась, у нее синдром горящего рта.