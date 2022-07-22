Экономист описал последствия закрытия крупнейшего порта Европы для России

Экономист Разуваев заявил, что закрытие порта Роттердама для России ударит и по Европе

Найти альтернативу порту Роттердама, являющемуся ключевым хабом, будет практически невозможно. Прекращение его работы с Россией болезненно скажется как на российских компаниях, так и на самой Европе. Последствия этого решения в разговоре с «Лентой.ру» описал экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Контейнерные перевозки из России и в страну через порт Роттердама, крупнейшего в Европе, полностью прекращены. Об этом говорится в сообщении на сайте порта.

«Новость, очевидно, плохая, потому что порт Роттердама был ключевым хабом, — сказал Разуваев. — Тем не менее ничего удивительного здесь нет: отношения с Европой, бывшей нашим важнейшим торговым партнером, обрываются, объемы торговли снижаются».

Экономист допустил, что российских поставщиков после этого ждет снижение выручки и падение объемов продаж.

«В Европе довольно сложно найти альтернативы Роттердаму. Как показала жизнь, единственный наш надежный партнер — это Турция, там вообще нет никаких проблем. А сейчас, как Петр Первый прорубил окно в Европу, так оно теперь и закрывается», — резюмировал аналитик.

Закрытие Роттердама для России, по его мнению, будет болезненным и для самой Европы. В первую очередь, такой шаг, как считает Разуваев, чреват дефицитом сырья и дальнейших ростом цен.

«Политика старше экономики, так что издержки никого не интересуют. Европа последовательно отказывается от наших энергоносителей, от всего, так что, получается, что и грузооборот с нами ей не особенно нужен. Только это будет чревато дефицитом сырья и ростом цен», — предупредил Разуваев.

Напомним, грузооборот порта за первые полгода вырос на 0,8 процента в годовом выражении. В первую очередь на динамику повлиял резкий рост импорта СПГ и угля, что связано с санкциями против России.