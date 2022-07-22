Раскрыт простой способ проверить здоровье после коронавируса в Москве

Заммэра Ракова: почти 83 тысячи человек прошли чекап после COVID-19 в «Здоровой Москве»

Почти 83 тысячи москвичей прошли углубленный чекап после перенесенного коронавируса в павильонах «Здоровая Москва». Всего за два месяца в рамках проекта здоровье проверили почти 220 тысяч человек. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Чуть больше двух месяцев назад мы открыли в парках столицы 46 павильонов "Здоровая Москва". Это удобный формат чекапа для жителей мегаполиса: всего за час в комфортной обстановке можно проверить состояние своего организма — и узнать, что все в порядке, либо выявить заболевание на ранней стадии и предотвратить его», — объяснила Ракова.

180 000 пациентов с подозрениями на проблемы с работой сердца, легких и щитовидной железы отправили на различные дополнительные исследования по итогам чекапов, из них более 38 тысяч — в поликлиники

Еще 1,6 тысячи человек прошли обследование в Московском научно-практическом центре дерматовенерологии и косметологии. У троих удалось выявить онкологическое заболевание на ранней стадии. «Очень важно, что мы смогли узнать о заболевании на ранней стадии и вовремя начать лечение», — подчеркнула Ракова.

Те, кто перенес коронавирус, имеют возможность пройти дополнительные исследования для оценки рисков возникновения ряда заболеваний. Так, им доступны спирометрия, биохимический анализ крови по 7 показателям, определение уровня креатинина с целью выявления заболеваний почек после COVID-19 и другие анализы. Врачи обращают внимание на такой важнейший показатель, как определение концентрации Д-димера в крови. Он нужен для выявления риска тромбозов. Для прохождения исследований необходимо, чтобы с момента выздоровления прошло не менее 60 дней.

Углубленный чекап после COVID-19 мы рекомендуем проходить даже при отсутствии жалоб. Возможностью пройти дополнительные исследования, чтобы оценить риски развития заболеваний после коронавирусной инфекции, воспользовались уже почти 83 тысячи человек Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

В этом сезоне на основании антропометрии и данных проведенных обследований уже можно составить усредненный портрет посетителя «Здоровой Москвы», отметила главный врач Центра медицинской профилактики Департамента здравоохранения Москвы Татьяна Елагина. «Женщины приходят на обследования на 34 процента чаще, чем мужчины. У большинства общие показатели здоровья находятся в безопасных границах: уровень сахара и холестерина в крови — ближе к верхней границе нормы, при этом риски, связанные с повышенным холестерином, отмечаются чаще у женщин, — рассказала она. — Что касается индекса массы тела, то он не превышает верхней границы нормы среди молодой группы пациентов до 39 лет, при этом риски, связанные с повышенной массой тела, отмечаются чаще у мужчин. В возрастных группах после 40 лет индекс массы тела увеличивается, что несет в себе риски для эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Именно поэтому очень важно следить за своим здоровьем и регулярно проверять состояние организма».

Для прохождения чекапа в павильонах «Здоровая Москва» необходимо заполнить анкету. Для экономии времени это можно сделать онлайн. Анкета находятся в разделе «Моя диспансеризация в парке» в электронной медкарте, доступной горожанам на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». При желании ее можно заполнить и в павильонах «Здоровая Москва». Переболевшие COVID-19 заполняют специальную анкету, направленную на выявление постковидного синдрома.

После прохождения диспансеризации результаты обследования, протоколы осмотров и заключения врачей появляются в электронной медкарте.