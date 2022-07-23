Назван способ перебороть страх водить автомобиль

Эксперт Васильев призвал пройти курсы повышения водительского мастерства при страхе водить

Автомобильный эксперт Егор Васильев заявил, что любой человек может испытать автофобию — страх водить машин, который доставляет дискомфорт. Об этом он рассказал в беседе с агентством «Прайм».

Васильев назвал способ перебороть страх водить автомобиль и посоветовал, в первую очередь, найти его причины. Одной из таких является нехватка опыта, отметил он. «Возможно, это связано с тем, что вы испытываете проблемы с парковкой или выездом со двора, поскольку сталкиваетесь с маневрированием в узких пространствах, а габариты автомобиля не чувствуете в должной мере», — предположил эксперт.

Поэтому специалист призвал пройти курсы повышения водительского мастерства. Он также порекомендовал попробовать управление машиной с опытным водителем в качестве штурмана, который возьмет на себя функции «страховки». Если боязнь водить связана с неудачным предыдущим опытом или аварией, то следует обратиться за помощью к психологу.