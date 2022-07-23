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Тарифы на услуги ЖКХ в Херсонской области снизили в несколько раз

Заместитель главы администрации Херсонской области заявила о снижении тарифов на ЖКХ

Фото: Shutterstock

Заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева рассказала, что тарифы за услуги ЖКХ в регионе были снижены в несколько раз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал чиновницы.

«По некоторым позициям тарифы удалось снизить почти в три раза. Снижение стоимости коммуналки и внедрения российских стандартов соцобеспечения — начало пути к достойной жизни», — написала Губарева. Она назвала «грабительскими» тарифы, существовавшие во время нахождения области в составе Украины.

Губарева также отметила, что тогда местное население было вынуждено отдавать за «коммуналку» более 50 процентов дохода. «Жители области заслуживают зарабатывать для своих семей, а не монополистов», — заявила замглавы администрации.

Ранее сообщалось, что дети из Херсонской и Запорожской областей стали участниками программ международного детского центра «Артек». Для них организованы занятия в творческих студиях и спортивных секциях, отрядные программы, экскурсии, мастер-классы и посещение музеев.

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Никита Савин
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