В Госдепе заявили об интересе перевозчиков в использовании российских портов

Представитель Госдепа О'Брайен: перевозчиков интересует использование российских портов

Координатор американской санкционной политики в структуре Госдепа Джеймс О'Брайен рассказал, что большому количеству перевозчиков и страховщиков интересно использование крупных российских портов, сообщает ТАСС. Он отметил, что вводимые Западом ограничения не затрагивают ни российское продовольствие, ни удобрения.

«Есть недовольство по поводу цен, но это не имеет отношения к нашим действия. Основную проблему создает российская риторика и расстановка сил в Черном море. Крупные страховые компании и перевозчики неохотно пользуются в особенности главными российскими портами в Черном море из-за того, что Россия с февраля говорит о том, что будет расценивать коммерческую активность в качестве потенциальной цели», — заявил представитель Государственного департамента.

По его мнению, Москве необходимо изменить свою риторику для того, чтобы перевозчики перестали чувствовать для себя угрозу. Он считает, что лишь в этом случае у России появится возможность наладить поставки продовольствия, а также удобрений.

Ранее обозреватель Майкл Уоррен Дэвис (Michael Warren Davis) заявил, что США испытывают острый дефицит удобрений. Он подчеркнул, что масштабный кризис удобрений говорит о несостоятельности американской экономической системы.