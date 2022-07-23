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Пьера Нарцисса похоронили в камерунской деревне

Певца Пьера Нарцисса похоронили в камерунской деревне Бонаматеке

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Российского певца камерунского происхождения Пьера Нарцисса похоронили в деревне Бонаматеке (Камерун), сообщается в Telegram-канале SHOT.

На церемонии прощания с артистом прозвучали слова о том, что Нарцисс объединил страны благодаря своему творчеству. «Оставив корни в России, Камеруне и Франции, он внес большой вклад в этот мир», — почтили присутствующие память артиста.

Исполнителя похоронили в семейном склепе рядом с отцом и бабушкой, отмечает «Газета.ру». Экс-супруга артиста Валерия Калачева была против захоронения Нарцисса в Камеруне, однако она смирилась с волей родственников.

Певец умер 21 июня в Москве. Исполнитель песен скончался в результате остановки сердца в ходе операции на почках. Сообщалось, что певец страдал от подагры, а также от почечной и сердечной недостаточности. Ему было 45 лет.

Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза родился в Камеруне в 1977 году. Творческий путь он начал в 1990-е годы, создав свою первую группу, которая выступала в клубах. В 2003 году певец принял участие в российском шоу «Фабрика звезд», где выпустил ставшую хитом песню «Шоколадный заяц».

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Варвара Кошечкина
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