На Украине заявили о гибели командира 28-й одесской бригады

Депутат Рады Гончаренко сообщил о гибели командира 28-й одесской бригады Гуляева

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко заявил о гибели командира 28-й одесской бригады Виталия Гуляева. Соответствующее сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

«Погиб командир 28-й отдельной механизированной бригады имени рыцарей Зимнего похода полковник Виталий Гуляев», — написал политик.

По словам Гончаренко, полковник участвовал в боях еще с 2014 года, а командиром бригады, дислоцированной в Одессе, стал в сентябре 2021-го. Депутат также пообещал поставить на личный контроль появление в Одессе и области улиц в честь погибшего командира.

Ранее издание Politico сообщило о гибели четырех иностранных наемников, воевавших в Донбассе на стороне Украины. По информации источника, за неделю погибли американцы Люк «Скайуокер» Люцишин и Брайан Янг, канадец Эмиль Антуан Рой-Сируа и гражданин Швеции Эдварде Патриньяни. Уточняется, что они входили в состав «сил специальных операций» украинской территориальной обороны и погибли при обстреле 18 июля в районе села Григорьевка.