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Кейт Мосс сбежала с фотосессии в 15 лет после просьбы раздеться

Кейт Мосс призналась, что в 15 лет сбежала с фотосессии после просьбы снять бюстгальтер

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Британская супермодель и актриса Кейт Мосс призналась, что в 15 лет сбежала с фотосессии после просьбы снять бюстгальтер. Слова знаменитости приводит BBC.

Так, 48-летняя манекенщица рассказала, что, будучи подростком, согласилась на участие в съемке для каталога нижнего белья. Однако во время процесса мужчина-фотограф предложил девушке раздеться.

«Он сказал: "Сними свой топ", и я послушалась. Я тогда очень стеснялась своего тела. Затем он попросил снять бюстгальтер. Я почувствовала, что что-то не так, собрала вещи и убежала», — заявила модель, отметив, что ощутила себя на тот момент уязвимой и напуганной.

В мае Мосс опровергла слухи о насилии со стороны ее бывшего возлюбленного, актера Джонни Деппа. Она заявила в суде, что в 1990-х артист не сталкивал ее с лестницы. После того как экс-супруга артиста Эмбер Херд упомянула ее на заседании, модель выступила и сказала: «Он никогда не толкал меня, не пинал и не сбрасывал с лестницы».

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Алина Гостева
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