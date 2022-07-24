Канадские фермеры призвали власти снизить тарифы на российские удобрения

Фермеры из Онтарио потребовали компенсацию за ущерб, нанесенный ростом цен на удобрения

Фермеры из Онтарио, Канада, призвали власти снизить действующие тарифы на российские удобрения. Об этом сообщает CBC.

Стало известно, что рост стоимости упомянутых товаров на 35 процентов ударил по фермерским хозяйствам канадской провинции. Кроме того, выросли тарифы на электричество и бензин, что повлияло и на сырьевые товары.

Объединения производителей зерна, фасоли и других культур обратились к правительству, потребовав пересмотреть ценовую политику и выплатить компенсацию за ущерб, нанесенный предпринимателям. Утверждается, что доля российских удобрений в восточной части Канады составляла 85-90 процента от общего оборота провинции. Таким образом, до 660 тысяч тонн азотных удобрений были импортными.

Ранее в июле обозреватель The American Conservative Майкл Уоррен Дэвис заявил об остром дефиците удобрений в США. По его мнению, данный факт говорит об несостоятельности экономической системы. Дэвис объяснил, что США почти не производят калий, который входит в состав любого удобрения. Почти половина импортируемого калия приходилась на Россию и Белоруссию, отметил он.