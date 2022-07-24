Россиянин убил бывшую жену и покончил с собой

В Нижнеилимском районе Иркутской области мужчина застрелил бывшую жену и покончил с собой

В Нижнеилимском районе Иркутской области мужчина застрелил свою бывшую жену, после чего покончил жизнь самоубийством. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Тело 38-летней женщины с огнестрельным ранением головы обнаружили утром 23 июля в автомобиле в двух километрах от Железногорска-Илимского. По словам присутствовавшей на месте преступления подруги погибшей, женщину застрелил ее бывший супруг, после чего он скрылся в лесу.

«Спустя некоторое время сотрудники правоохранительных органов обнаружили в лесном массиве тело мужчины без признаков жизни», — говорится в сообщении СК. Уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее в июле стало известно, что в Иркутске местный житель поссорился с соседом и убил его хоккейной клюшкой на детской площадке.