Россиянин задушил девушку в туалете железнодорожной станции

МВД: тело девушки с прищнаками удушения нашли в туалете железнодорожной станции Нахабино

Тело девушки с признаками удушения нашли в туалете подмосковной железнодорожной станции Нахабино. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Согласно предварительному диагнозу, причиной смерти стала асфиксия (удушение).

По подозрению в убийстве задержан мужчина, который ранее уже был судим за грабеж, разбой, убийство и другие преступления.

«По подозрению в совершении данного преступления, при попытке покинуть столичный регион, был задержан и доставлен в дежурную часть подозреваемый — житель Пермского края 1980 года рождения», — сообщили в ведомстве. Личность преступника не раскрывается.

Возбуждено уголовное дело по 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее стало известно, что в Курганской области 62-летний рецидивист избил совком сожительницу, задушил ремнем и закопал ее тело в лесу. Чтобы скрыть преступление, фигурант закопал тело убитой в лесу. Спустя несколько дней в полицию с заявлением о пропаже обратилась сестра обвиняемого. Отмечается, что мужчина уже был ранее судим, в том числе за убийство.