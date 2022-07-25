Для участников проекта «Московское долголетие» запустили бесплатный автобус
В Москве запустили проект «Маршрут к долголетию» — начал свою работу первый автобус, который поможет горожанам старшего возраста бесплатно добраться до центра московского долголетия. Сейчас он соединяет центры ЦАО и Троицка, а в будущем проект свяжет все городские центры московского долголетия, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Один из основных принципов центров "Московского долголетия" — экстерриториальность. Это значит, что посещать любое или несколько из городских клубных пространств москвичи могут вне зависимости от места жительства. Чтобы горожанам старшего поколения было еще проще посещать другие центры, встречаться с новыми людьми и создавать собственные сообщества по интересам, мы запускаем проект "Маршрут к долголетию". Между клубными пространствами будут курсировать специальные брендированные бесплатные автобусы. Москвичи смогут посещать, например, любимые занятия в другом районе или встречаться на мероприятии в центре с друзьями из другого округа, а также значительно расширять круг своего общения благодаря новым знакомствам
Для первого маршрута между центрами московского долголетия выбрали микроавтобус на 20 мест. Анастасия Ракова отметила, внутри оборудованы удобные сидения, в жаркую погоду комфорт обеспечивает кондиционер.
Запуск первого «Маршрута долголетия» из ЦМД «Хамовники» в ЦМД «Троицкий» сопровождала концертно-развлекательную программа, которую подготовили лидеры Центра московского долголетия «Троицкий».
Для того, чтобы отправиться в любой из понравившихся центров, москвичам старшего поколения нужно оставить заявку на поездку в своем центре или по номеру телефона единой справочной службы: +7 (495) 870-44-44.
Сегодня в столице действуют 52 центра московского долголетия, в которых организованного более 1,5 тысячи клубов по интересам. Планируется, что в дальнейшем «Маршрут к долголетию» не только свяжет все существующие клубные центры, но также охватит районы, где пока не открыты клубные пространства.
«Клубные пространства "Центры московского долголетия" возникли в ответ на запрос от современных пенсионеров — активных москвичей, готовых к познанию нового и самореализации в различных сферах творчества, спорта, досуга. Наши центры — это прежде всего место самоорганизованной клубной деятельности, общения, искренней заботы и качественного досуга горожан старшего поколения. Сегодня очень важно поддерживать москвичей "серебряного возраста" в их стремлении к социальной активности. Самоорганизация как раз и предполагает, что полноправными хозяевами и главными инициаторами всех мероприятий во всех ЦМД выступают жители Москвы старше 55 лет», — отметила руководитель центров московского долголетия Елена Громова.
По ее словам, миссия клубных пространств состоит в том, чтобы пенсионеры могли расширить свой круг знакомств, найти занятие по душе и преодолеть чувство одиночества, и поэтому проект «Маршрут к долголетию» будет востребованным.