Для участников проекта «Московское долголетие» запустили бесплатный автобус

Заммэра Ракова: в столице запустили бесплатный автобус до центра московского долголетия

В Москве запустили проект «Маршрут к долголетию» — начал свою работу первый автобус, который поможет горожанам старшего возраста бесплатно добраться до центра московского долголетия. Сейчас он соединяет центры ЦАО и Троицка, а в будущем проект свяжет все городские центры московского долголетия, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Один из основных принципов центров "Московского долголетия" — экстерриториальность. Это значит, что посещать любое или несколько из городских клубных пространств москвичи могут вне зависимости от места жительства. Чтобы горожанам старшего поколения было еще проще посещать другие центры, встречаться с новыми людьми и создавать собственные сообщества по интересам, мы запускаем проект "Маршрут к долголетию". Между клубными пространствами будут курсировать специальные брендированные бесплатные автобусы. Москвичи смогут посещать, например, любимые занятия в другом районе или встречаться на мероприятии в центре с друзьями из другого округа, а также значительно расширять круг своего общения благодаря новым знакомствам Анастасия Ракова заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

Для первого маршрута между центрами московского долголетия выбрали микроавтобус на 20 мест. Анастасия Ракова отметила, внутри оборудованы удобные сидения, в жаркую погоду комфорт обеспечивает кондиционер.

Запуск первого «Маршрута долголетия» из ЦМД «Хамовники» в ЦМД «Троицкий» сопровождала концертно-развлекательную программа, которую подготовили лидеры Центра московского долголетия «Троицкий».

Для того, чтобы отправиться в любой из понравившихся центров, москвичам старшего поколения нужно оставить заявку на поездку в своем центре или по номеру телефона единой справочной службы: +7 (495) 870-44-44.

Сегодня в столице действуют 52 центра московского долголетия, в которых организованного более 1,5 тысячи клубов по интересам. Планируется, что в дальнейшем «Маршрут к долголетию» не только свяжет все существующие клубные центры, но также охватит районы, где пока не открыты клубные пространства.

«Клубные пространства "Центры московского долголетия" возникли в ответ на запрос от современных пенсионеров — активных москвичей, готовых к познанию нового и самореализации в различных сферах творчества, спорта, досуга. Наши центры — это прежде всего место самоорганизованной клубной деятельности, общения, искренней заботы и качественного досуга горожан старшего поколения. Сегодня очень важно поддерживать москвичей "серебряного возраста" в их стремлении к социальной активности. Самоорганизация как раз и предполагает, что полноправными хозяевами и главными инициаторами всех мероприятий во всех ЦМД выступают жители Москвы старше 55 лет», — отметила руководитель центров московского долголетия Елена Громова.

По ее словам, миссия клубных пространств состоит в том, чтобы пенсионеры могли расширить свой круг знакомств, найти занятие по душе и преодолеть чувство одиночества, и поэтому проект «Маршрут к долголетию» будет востребованным.