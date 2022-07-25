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Вдова Джохара Дудаева вспомнила о дне его гибели

Вдова Дудаева заявила, что сдерживала слезы и старалась не плакать в день гибели мужа
Джохар Дудаев

Джохар Дудаев. Фото: Эдди Опп / Коммерсантъ

Вдова первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Джохара Дудаева Алла рассказала о дне его гибели в 1996 году. Соответствующими воспоминаниями она поделилась с польским изданием Rzeczpospolita.

Дудаева уточнила, что в момент, когда супруг ушел из жизни, она находилась рядом с ним, так как должна была подтвердить его кончину и сообщить об этом средствам массовой информации.

«Собрались журналисты из многих стран мира. Они ждали моего заявления. Я сдерживала слезы, собиралась с силами и старалась не плакать», — призналась женщина. По ее словам, она заявила о случившемся так спокойно, что многие чеченцы не поверили ей и сомневались в смерти ее мужа.

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Собеседница издания также рассказала, что в 1999 году вместе с детьми переехала в Ингушетию, затем в Грузию, Азербайджан, Турцию и Литву. В настоящее время проживает в Швеции.

Дудаев погиб в результате ракетного удара недалеко от Грозного. Место его захоронения неизвестно. После его смерти в прессе неоднократно появлялись сообщения о том, что он якобы жив. Был избран президентом Чечено-Ингушетии в 1991 году. Своим первым указом он провозгласил независимость самопровозглашенной ЧРИ. Был признан властями России как виновник первой чеченской войны и организатор террористической деятельности.

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Варвара Кошечкина
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