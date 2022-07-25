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США обвинили КНР в агрессивных перехватах американских судов

Глава генштаба США Милли обвинил КНР в частых и агрессивных перехватах американских судов

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли заявил, что силы КНР стали чаще и агрессивнее перехватывать американские суда в воздухе и на море. Об этом он сообщил в интервью газете Financial Times.

«Число осуществляемых Китаем перехватов на море и в воздухе значительно увеличилось за последние пять лет», — сказал американский генерал.

По словам Милли, китайские военные также стали «заметно более агрессивными». Военный отметил, что уже обсуждал небезопасные перехваты в ходе телефонного разговора с китайской стороной. Генерал Ли Цзочэн в ответ предостерег США от участия в «провокациях».

В апреле Милли предупредил о росте вероятности возникновения крупного конфликта между мировыми державами. Военачальник отметил, что такие «глобальные державы», как Китай и Россия, обладают внушительным военным потенциалом и стремятся внести коррективы в сложившийся мировой порядок.

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Марина Совина
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