США обвинили КНР в агрессивных перехватах американских судов

Глава генштаба США Милли обвинил КНР в частых и агрессивных перехватах американских судов

Председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли заявил, что силы КНР стали чаще и агрессивнее перехватывать американские суда в воздухе и на море. Об этом он сообщил в интервью газете Financial Times.

«Число осуществляемых Китаем перехватов на море и в воздухе значительно увеличилось за последние пять лет», — сказал американский генерал.

По словам Милли, китайские военные также стали «заметно более агрессивными». Военный отметил, что уже обсуждал небезопасные перехваты в ходе телефонного разговора с китайской стороной. Генерал Ли Цзочэн в ответ предостерег США от участия в «провокациях».

В апреле Милли предупредил о росте вероятности возникновения крупного конфликта между мировыми державами. Военачальник отметил, что такие «глобальные державы», как Китай и Россия, обладают внушительным военным потенциалом и стремятся внести коррективы в сложившийся мировой порядок.