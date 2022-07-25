Сообщение о найденной в Казани человеческой голове оказалось недостоверным

Сообщение о найденной жителем Казани в лесопосадке голове оказалось недостоверным

Сообщение о найденной в лесопосадке в Казани человеческой голове оказалось недостоверным.

В воскресенье, 24 июля, на сайте «Вести Татарстан» появилась заметка о том, что житель Казани нашел в лесопосадке голову. В сообщении при этом уточняется, что мужчина нашел «что-то похожее на человеческую макушку» и вызвал полицейских, чтобы развеять сомнения.

В новости нет данных о личности гражданина. Кроме того, не приводятся комментарии правоохранительных органов, выехавших на место происшествия. Заметка проиллюстрирована размытым скриншотом видео, по которому невозможно установить происхождение находки.

Спустя несколько часов на сайте ГТРК «Татарстан» было опубликовано опровержение этой информации. В пресс-службе МВД по Республике Татарстан сообщили, что «найденная человеческая голова в лесопосадке в Казани» оказалась фрагментом куклы.

«Вести Татарстан» также приводят комментарий жителя Казани, который уточняет, что увидел на земле лишь комок волос. «Показал маме на видео. Она тоже сказала, что похоже», — сообщил он. Прибывшие на место правоохранители установили, что мужчина ошибся. Новость о найденной в Казани человеческой голове получила широкое распространение как среди региональных СМИ, так и федеральных. При этом ряд изданий также опубликовали опровержение — в их числе «Казанские ведомости», KazanFirst и KU66.ru.