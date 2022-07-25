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Туристы забронировали роскошный отель и пожаловались на экскременты в номере

Edinburgh Live: постояльцы премиум-отеля в Шотландии пожаловались на плесень в номере

Фото: Pshevlotskyy Oleksandr / Shutterstock

Туристы заселились в гостиницу в Шотландии и пожаловались на плесень и экскременты в номере. Об этом пишет издание Edinburgh Live.

Семья путешественников решила провести отпуск вне дома и забронировала апартаменты в одном из роскошных отелей парка Эйршир на юго-западе страны, заплатив 1265 фунтов стерлингов (примерно 86,7 тысячи рублей) за десять дней.

Прибыв на место размещения, постояльцы обнаружили вместо «замечательного, комфортного» премиум-номера с верандой, который был обещан на сайте при бронировании, «отвратительные», старые и грязные апартаменты. Первым, на что гости обратили внимание, были наполненная бычками от сигарет пепельница, облезшая краска на стенах и плесень.

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Кроме того, шкафы, жалюзи и холодильник были покрыты толстым слоем пыли, с потолка свисала паутина, а на стенах кухни повсюду был жир. «В ванной вокруг унитаза была моча, краска повсюду отслаивалась, а душ был таким же грязным», — рассказали путешественники и добавили, что находиться в гостиной также было неприятно, поскольку диван был разорван, а вокруг него валялись крышки от бутылок, волосы и остатки пищи.

Недовольные сервисом туристы сразу же обратилась с жалобой к персоналу отеля, попросив заменить апартаменты, однако им сообщили, что все места заняты. Проведя девять из десяти дней отдыха, шотландцы вернулись домой, потребовав компенсации за испорченный отпуск.

Ранее россиянка, отдохнувшая в поселке Абрау-Дюрсо под Анапой, пожаловалась на ежедневные свадьбы в отеле. Девушка рассказала, что проживание на двоих с завтраками обошлось ей в 19 тысяч рублей. Тем не менее уже на месте она выяснила, что ее номер находится над банкетным залом, где постоянно проходят свадьбы.

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Валентина Процкова
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