Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Вирусолог оценил эффективность «Спутника V» против подвида омикрона «кентавр»

Вирусолог Шестопалов: вакцина «Спутник V» сможет защитить от подвида омикрона «кентавр»

Фото: Mufid Majnun / Reuters

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» сможет защитить, в том числе от подвида омикрон-штамма BA.2.75, известного как «кентавр». Эффективность препарата оценил директор Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов в беседе с ТАСС.

По его словам, вакцина направлена на консервативные участки вируса, которые очень редко меняются с большим трудом. Вирусолог заявил, что нет необходимости менять вакцину.

Специалист подчеркнул, что выявление вариантов и подвариантов COVID-19 имеет исключительно научную задачу. Таким образом отслеживается распространение вируса и его генетическая изменчивость. Он добавил, что «кентавр» эффективно выявляется обычными тест-системами на коронавирус.

Шестопалов также отметил, что коронавирус уже становится сезонным заболеванием, которое требует вирусологического контроля. По его словам, если летальность инфекции снизится, то коронавирус станет еще одним вирусом, который циркулирует в системе ОРЗ.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов сообщил, что пандемия COVID-19 может закончиться из-за подвида омикрон-штамма коронавируса ВА.2.75. Он допустил, что новый ВА.2.75 способен оказаться «живой вакциной». «Кентавр» более заразный и способен в короткие сроки проиммунизировать население, объяснил эксперт.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Евросоюз уличили в страхе из-за «троянского коня» Путина
Архитектор из Москвы назвала международные примеры создания природных садов
Раскрыто число жертв при стрельбе в парке Лос-Анджелеса
В ЛНР заявили об обстреле ВСУ Алчевска из HIMARS
Вице-президент США назвала ежедневные беременности женщин «серьезной проблемой»
В чайных пакетиках обнаружили следы сотни насекомых
Медведь вытащил женщину из палатки и растерзал ее из-за желания есть
Бастрыкин призвал создать трибунал по Украине с партнерами России
Мосбиржа решила изменить тарифы на рынке акций
Студентка разгадала тайну формирования галактик
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.