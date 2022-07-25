Вирусолог оценил эффективность «Спутника V» против подвида омикрона «кентавр»

Вирусолог Шестопалов: вакцина «Спутник V» сможет защитить от подвида омикрона «кентавр»

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» сможет защитить, в том числе от подвида омикрон-штамма BA.2.75, известного как «кентавр». Эффективность препарата оценил директор Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов в беседе с ТАСС.

По его словам, вакцина направлена на консервативные участки вируса, которые очень редко меняются с большим трудом. Вирусолог заявил, что нет необходимости менять вакцину.

Специалист подчеркнул, что выявление вариантов и подвариантов COVID-19 имеет исключительно научную задачу. Таким образом отслеживается распространение вируса и его генетическая изменчивость. Он добавил, что «кентавр» эффективно выявляется обычными тест-системами на коронавирус.

Шестопалов также отметил, что коронавирус уже становится сезонным заболеванием, которое требует вирусологического контроля. По его словам, если летальность инфекции снизится, то коронавирус станет еще одним вирусом, который циркулирует в системе ОРЗ.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов сообщил, что пандемия COVID-19 может закончиться из-за подвида омикрон-штамма коронавируса ВА.2.75. Он допустил, что новый ВА.2.75 способен оказаться «живой вакциной». «Кентавр» более заразный и способен в короткие сроки проиммунизировать население, объяснил эксперт.