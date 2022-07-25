В России заявили о способности обеспечить 25 процентов мирового спроса на неон

Мантуров заявил, что Россия в 2023 году сможет обеспечить 25% мирового спроса на неон

Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Россия в 2023 году сможет обеспечить 25 процентов мирового спроса на неон, а до конца года страна способна выйти на производство до 10 процентов потребностей мира в высокочистом газе. Его слова приводит РИА Новости.

Министр заявил в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства, что на базе МГТУ имени Баумана было запущено полномасштабное производство неона, задача властей организовать его была реализована за 3,5 месяца.

«Новые мощности будут использовать российское сырье, которое вырабатывается на воздухоразделительных установках металлургических предприятий. На сегодняшний день в России производится свыше 30 процентов мировых объемов неоно-гелиевой смеси», — указал Мантуров.

Он добавил, что чистый газ является критически важным для производства микрочипов. По словам вице-премьера, Россия готова к переговорам с иностранными партнерами для обсуждения вопросов поставок чистых газов из российского сырья на взаимовыгодных условиях.

Ранее, 1 июня, стало известно, что Россия ограничила до конца года экспорт инертных газов. К таким газам относятся аргон, гелий, неон и другие, они используются в качестве сырья для изготовления полупроводников, из которых, в свою очередь, производят микросхемы. Об этом говорится в постановлении правительства.

