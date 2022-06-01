Россия ограничила экспорт инертных газов

Россия решила ограничить экспорт инертных газов до конца года

Россия ограничила до конца года экспорт инертных газов. К таким газам относятся аргон, гелий, неон и другие, они используются в качестве сырья для изготовления полупроводников, из которых, в свою очередь, делают микросхемы. Об этом говорится в постановлении правительства, на которое обратила внимание газета «Известия».

Микросхемы используются при изготовлении гаджетов, автомобилей, навигационных систем и тому подобного. При этом на Россию приходится до 30 процентов мирового потребления неона. Теперь экспорт газа будет возможен только по решению властей, предложения по этому поводу будет вносить Минпромторг. «Россия решила напомнить недружественным странам об их импортозависимости. Теперь российский Минпромторг определит, кто будет иметь доступ к неону, криптону, ксенону — ключевым и критически важным газам для производства полупроводников», — указал источник газеты из финансово-экономического блока правительства.

В середине марта российские власти временно запретили экспорт зерновых в ЕАЭС и сахара в третьи страны. Ограничения по зерну будут действовать до 30 июня, по сахару — до 31 августа. В отношении зерновых запрет относится к пшенице и меслину, ржи, ячменю и кукурузе. Также Минпромторг предложил до конца текущего года запретить экспорт древесины и продуктов из нее в «недружественные страны», в том числе США и Евросоюз.