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МИД заявил об ответственности Евросоюза за военные преступления на Украине

МИД РФ заявил, что спонсоры из ЕС ответственны за военные преступления на Украине
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

Спонсоры из Европейского союза (ЕС) несут ту же ответственность, что и Киев, за военные преступления на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментарий опубликован на сайте ведомства.

Дипломат указала, что за чуть более года существования «Европейского фонда мира» на вооружение Украины была потрачена почти половина его бюджета, рассчитанного до 2027 года, — 2,5 миллиарда евро.

«Все последние пять месяцев безостановочного накачивания Украины оружием на Западе старались замалчивать неудобную правду о беспрецедентных рисках данной политики для внутренней безопасности ЕС и ее граждан. Все приносилось в жертву амбициям отдельных руководителей ЕС и его стран-членов нанести как можно больший урон России», — добавила Захарова.

Она указала, что в Евросоюзе вынуждены были открыто признать, что поставляемые Киеву вооружения начали «всплывать» в государствах Европы и пополнять арсеналы местной организованной преступности.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что всю Европу придется сделать бесполетной зоной из-за оружия, в том числе переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), массово поставляемых Украине западными странами.

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Марина Совина
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