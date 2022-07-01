МИД назвал последствия массовых поставок оружия Украине для Европы

Замглавы МИД заявил, что Европу придется делать бесполетной зоной из-за украинских ПЗРК

Всю Европу придется сделать бесполетной зоной из-за оружия, в том числе переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), массово поставляемых Украине западными странами. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, выступая на конференции клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам дипломата, если на Украине продолжит развиваться черный рынок оружия, то ПЗРК могут распространиться по всей европейской территории. Кроме того, они могут попасть в руки различным террористическим группировкам. Это создаст, по словам Грушко, страшную угрозу для гражданской авиации.

«Это все очень серьезно, и мы надеемся, что здравомыслие в какой-то момент завладеет умами наших партнеров», — отметил российский дипломат.

В своем выступлении Грушко также заявил, что НАТО начинает гонку вооружений против России, поставляя Украине новейшее оружие и концентрируя внимание вокруг конфликта на ее территории. Он обвинил страны альянса в желании втянуть в конфликт с Россией всю Европу.