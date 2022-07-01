В МИД России заявили о начатой НАТО гонке вооружений

Замглавы МИД Грушко обвинил Запад в начале гонки вооружений против России

НАТО начинает гонку вооружений против России, поставляя Украине новейшее оружие и концентрируя внимание вокруг конфликта на ее территории. С таким мнением выступил замглавы МИД России Александр Грушко, цитату приводит корреспондент «Ленты.ру».

«НАТО начинает гонку вооружений, и мы из истории знаем, что эта гонка вооружений — такое агрессивное военное строительство — будет требовать обязательную демонизацию противника», — подчеркнул дипломат, обвинив страны альянса в желании втянуть в конфликт с Россией всю Европу.

Грушко заключил, что пока сложно предсказать, удастся ли переломить эту спираль какими-либо политическими усилиями.

В своем выступлении министр также объявил, что российские власти задумались о принятии ответных мер по обеспечению безопасности после итогов саммита НАТО, который прошел в Мадриде 28-30 июня. Он считает, что главный вывод саммита в Мадриде заключается в том, что альянс завершил эволюционный кульбит с момента основания в 1949 году назад к обеспечению безопасности методами времен холодной войны.