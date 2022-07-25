Мужчина провалился сквозь землю во время вечеринки и погиб

32-летний житель Израиля провалился в карстовую воронку во время вечеринки в бассейне

Житель Израиля провалился в карстовую воронку, которая образовалась под бассейном, где он купался. Об этом сообщает The Times of Israel.

32-летний Клил Кимхи погиб в четверг, 21 июля, в городе Кармей-Йосеф, Центральный округ. Это произошло во время вечеринки в частном доме, которую устроила для своих сотрудников маркетинговая компания, где он работал.

Часть дна бассейна провалилась, вода начала быстро уходить под землю, и водоворот засосал мужчину. Другой сотрудник компании сумел быстро выскочить из провала, получив легкие травмы ног.

Сотрудникам экстренных служб понадобилось четыре часа, чтобы найти тело Кимхи. Под местом, где располагался бассейн, оказалась глубокая карстовая воронка с расходящимися тоннелями. Прежде чем приступить к поисковой операции, спасателям пришлось укрепить грунт. Погибшего обнаружили на глубине 13 метров под землей.

Как выяснилось в ходе расследования, хозяин дома зарабатывал тем, что сдавал недвижимость для проведения корпоративных мероприятий и праздников, при этом бассейн был построен незаконно. По неподтвержденным данным, владелец дома не обращался за разрешением, так как знал, что не получит его из-за «проблем с инфраструктурой» на его участке. Теперь ему могут быть предъявлены обвинения в убийстве по неосторожности.

Один из участников вечеринки рассказал СМИ, что жертв могло быть намного больше, однако в тот момент, когда образовался провал, в бассейне было только шесть человек.

Ранее сообщалось, что в ЮАР женщина и ее 13-летний племенник упали в чан с зерном и погибли. Зерно засосало их, подобно зыбучим пескам.

