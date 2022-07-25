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Эрдоган выразил надежду на дальнейшее развитие связей с Россией

Эрдоган надеется на дальнейшее развитие отношений с Россией
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Iranian Presidency / Globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу ТРТ рассказал об отношениях Анкары и Москвы. Он заявил, что, несмотря на разногласия, у Турции и России хорошие отношения, а также выразил надежду на то, что связи будут продолжать развиваться в дальнейшем, сообщает ТАСС.

«Конечно, между нами имеются некоторые разногласия, но они не отражаются на двусторонних отношениях, которые развиваются позитивно. Мы должны развивать отношения с Россией на основе взаимных интересов и в потенциальных областях», — заявил турецкий лидер.

Он добавил, что 19 июля в Тегеране у них с российским президентом Владимиром Путиным состоялись «очень положительные, отличающиеся от других, переговоры».

Ранее Эрдоган раскритиковал западных политиков за их отношение к Путину и отметил, что это их не красит. По его словам, какое отношение они к нему покажут, такое и получат в ответ.

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Марина Совина
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