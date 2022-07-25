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Устроившему взрыв в православной гимназии Серпухова подростку вынесли приговор

Владислава Струженкова, устроившего взрыв в гимназии, приговорили к 13 годам колонии

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Устроившему взрыв в православной гимназии на территории монастыря в Серпухове российскому подростку вынесли приговор. Об этом в понедельник, 25 июля, в своем Telegram-канале сообщает «МК».

По данным издания, за попытку массового убийства учеников и преподавателей православной гимназии Владислава Струженкова приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 205 тысяч рублей. По данным агентства ТАССсуд учел в качестве смягчающих обстоятельств возраст подсудимого, полное возмещение материального ущерба, полное признание вины, раскаяние, а также наличие у него онкологического заболевания.

Во время судебного заседания Владислав Струженков рассказал, что не помнит момент после самоподрыва из-за шока.

Взрыв в гимназии на территории женского монастыря в Серпухове произошел 13 декабря. Взрывчатку пронес 18-летний выпускник учреждения. Сначала он сидел на ступеньке у входа в гимназию с большим ножом в руках, а после взрыва попытался заползти в здание на руках — детонация сильно повредила его ноги. Медицинская помощь понадобилась 13 пострадавшим.

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Владимир Седов
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