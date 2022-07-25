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Подросток рассказал об устроенном в православной гимназии взрыве

Устроивший взрыв в гимназии Серпухова рассказал, что не помнит момент после самоподрыва

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Устроивший взрыв в православной гимназии при монастыре в подмосковном Серпухове Владислав Струженков рассказал, что не помнит момент после самоподрыва из-за шока. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщает Telegram-канал Mash.

Как следует из материалов дела, подросток собирался открыть дверь в учебное помещение, бросить внутрь взрывное устройство и после этого покончить с собой с помощью самодельного патрона. Он рассчитывал, что в результате его теракта погибнет много людей, что и было его целью. Когда события пошли не по его плану, он попытался совершить суицид, но медики спасли ему жизнь.

22 июля сообщалось, что прокурор запросила Струженкову 14 лет колонии. Гособвинитель также просила назначить штраф в размере 210 тысяч рублей. По ее словам, мотив преступления Струженков назвать не смог.

Взрыв в гимназии произошел 13 декабря 2021 года. Струженков сначала сидел на ступеньке у входа в гимназию с мачете в руках, а после взрыва попытался заползти в здание. Юноше оторвало ноги. Также пострадал 15-летний подросток. Более десяти человек обратились за медицинской помощью.

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Владимир Седов
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