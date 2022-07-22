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Прокурор запросила 14 лет колонии устроившему взрыв в монастыре Серпухова

Прокурор запросила 14 лет колонии Струженкову за взрыв в монастыре Серпухова

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Прокурор запросила 14 лет колонии Владиславу Струженкову, который устроил взрыв в монастыре Серпухова. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на своего корреспондента в зале суда.

По данным издания, кроме этого, гособвинитель просила назначить штраф в размере 210 тысяч рублей. По словам прокурора Евгении Сапожниковой, мотив преступления Струженков назвать не смог.

В начале июля 2022 года сообщалось, что Устроивший взрыв в монастыре Серпухова Владислав Струженков полностью признал вину, а отец подсудимого возместил гимназии ущерб от его действий.

Ранее сообщалось, что 18-летнего россиянина, который устроил взрыв в монастыре в Серпухове, арестовал Басманный суд Москвы. В ходе процедуры были озвучены следующие данные: Владислав Струженков обвиняется в покушении на убийство двух и более человек. Взрыв в гимназии на территории женского монастыря в Серпухове произошел 13 декабря. Взрывчатку пронес 18-летний выпускник учреждения. Сначала он сидел на ступеньке у входа в гимназию с большим ножом в руках, а после взрыва попытался заползти в здание на руках — детонация сильно повредила его ноги. Медицинская помощь понадобилась 13 пострадавшим.

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Леонид Микуляк
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