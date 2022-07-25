В России заметили падение цен на аренду коммерческой недвижимости

Гендиректор «Инком» Савиных заявила о падении цен на аренду коммерческой недвижимости

Рынок коммерческой недвижимости стагнирует в сегменте торговой и офисной недвижимости, заявила в разговоре с «Лентой.ру». генеральный директор агентства недвижимости «Инком», академик Международной академии ипотеки и недвижимости Юлия Савиных. Цены на аренду в этом сегменте согласно ее подсчетам упали на 23 процента.

Коммерческая недвижимость стагнирует в сегменте торговой и офисной недвижимости. Цены упали на 23,1 процента, при реальных сделках цена падает до 32-36 процентов от стоимости Юлия Савиных генеральный директор агентства недвижимости

Савиных отметила высокий спрос на кредитные программы для покупки производственных и нежилых помещений в собственность. «Но, к сожалению, в банках очень высокий процент. Если бы было снижение ставки, я думаю рынок бы активизировался процентов на 30-40 по анализу спроса на такие подборы. По сравнению с прошлым годом он увеличился на 29 процентов», — поделилась специалист.

Рынок аренды объектов для жилья также снизился. Он показывает спад на 8,3 процента, сообщила академик Международной академии ипотеки и недвижимости. Особенно это касается спроса на однокомнатные квартиры, заключила эксперт. «Рынок аренды активный, много тех, кто улучшает свои условия за счет освободившихся вариантов, но по более низкой стоимости», — проанализировала Савиных.

Ранее ведущий эксперт по продаже недвижимости BuyBuyHouse и риелтор Марина Лашкевич назвала лето самым выгодным временем для аренды квартиры в Москве. Она отметила, что, в июле 2022 года средние арендные ставки в столице снизились на 12,9 процента относительно показателей первой половины 2022 года.